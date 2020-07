Sui profili social di Barbara D’Urso compare una immagine che ci mostra la conduttrice Mediaset in forma splendida ed irradiante femminilità. Ma c’è un ma.

Fa caldo ed anche Barbara D’Urso soffre la canicola estiva che sta caratterizzando questo periodo. La presentatrice televisiva Mediaset si fa ritrarre distesa in costume da bagno, con tanto di cappello estivo oversized a ricoprirla dagli incandescenti raggi del sole. La 63enne originaria di Napoli si esibisce al massimo dello splendore di cui è capace, e mostra tanta voglia di volere competere con le ragazzine e le tante starlette che affollano i social network. Sia su Instagram che su Twitter, i suoi profili mostrano questo scatto davvero sensazionale.

Visualizza questo post su Instagram Troppo caldo🔥😜#hot #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Lug 2020 alle ore 4:26 PDT

La D’Urso è praticamente senza niente addosso, ad eccezione del pezzo di sotto del costume. Quello che i suoi followers guardano è davvero un gran bello spettacolo. Ma alcuni si chiedono se quella persona sia lei o meno. Infatti l’età non più verdissima sembra rappresentare un paletto insormontabile agli occhi di qualcuno. E qualche altro la accusa apertamente di utilizzare dei filtri e di ritoccare graficamente le immagini nelle quali Barbara si fa vedere.

Barbara D’Urso, in costume spacca i fans: “Bellissima”, “Trucca le foto”

Ad ogni modo non mancano anche scatti in cui la D’Urso si fa vedere in primo piano e senza trucco. Ed è innegabile dire come sia sempre una bella donna, specialmente quando sorride. Poi non mancano fans ed ammiratori che invece la elogiano e non vedono l’ora di rivederla in televisione. Bisognerà attendere altri due mesi prima di poterla ammirare ancora davanti alla telecamera.

