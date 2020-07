Bambina abbandonata | patrigno la lascia in strada e fugge

Un uomo lascia una bambina abbandonata assieme al cane. La piccola viene ritrovata spaesata e spaventatissima, con stretta a sé l’animaletto.

Una notizia tristissima vede come protagonista una bambina abbandonata da chi avrebbe dovuto prendersene cura. Un uomo, rintracciato in seguito e poi arrestato con diversi capi di accusa ai quali rispondere, aveva lasciato la piccola da sola in strada.

Ad accorgersi della piccola, che piangeva e vagava senza meta, sono stati alcuni automobilisti. Impossibile non notare il suo stato di agitazione. A destare curiosità ed anche tenerezza poi c’è anche un altro dettaglio. La bambina abbandonata teneva stretta a se un cane. Entrambi erano stati scaricati in maniera deliberata da un 30enne. Questa brutta vicenda arriva da Lardero, una città della Spagna. Subito sono intervenuti gli agenti della Guardia Civil. I poliziotti hanno scoperto che l’uomo ha diversi precedenti più o meno gravi, cosa della quale certamente il giudice terrà conto in tribunale.

Bambina abbandonata, il patrigno è scappato subito dopo

I reati dei quali deve rispondere sono maltrattamento ed abbandono di minore e reati contro la pubblica sicurezza in strada. Quando lo hanno fermato poi non era nemmeno provvisto di patente, dopo che gli era stata ritirata. L’uomo aveva lasciato da sola la bambina con il cane dicendo che doveva andare alla ricerca di benzina. Quindi si è allontanato a piedi, lasciando i due nel veicolo senza nemmeno porre i necessari segnali di avvertimento. Il luogo era un tratto di autostrada molto frequentato da numerosi automobilisti. E la bimba si era allontanata di circa 300 metri. Alla fine il patrigno è stato sorpreso a bordo di un altro veicolo, guidato da un’altra persona. Da quanto risulta, la mamma della piccina sarebbe del tutto estranea alla cosa ed ora le autorità hanno affidato a lei la figlia ed il cagnolino.

