Alberto Matano confessa il suo amore: “Stiamo bene insieme”. Il conduttore di RaiUno esce allo scoperto in un modo molto particolare.

Alberto Matano è uno dei conduttori e volti della tv più amati del momento. Da quando è passato dal Tg1 alla conduzione de La vita in diretta ha fatto anche un balzo notevole di popolarità.

In questo modo ogni sua frase o uscita pubblica e ogni sua esternazione sono molto seguite e commentate da tanti fan e spettatori affezionati. Tanta curiosità è riservata anche alla sua vita privata che Matano tenta di custodire gelosamente. Non fa eccezione il suo ultimo post di Instagram col quale il conduttore svela qualcosa di sè e parla di un suo grande amore.

Alberto Matano rivela: “Io e la mia signorina stiamo bene insieme”

La signorina di Matano lo rende felice e si capisce dal suo sguardo. I due, come dice lui citando Neffa, stanno veramente bene insieme. Si tratta in questo caso non di una donna, ma di una bellissima motocicletta.

Tantissimi i commenti che giocano sul doppio senso del post e altri che sono vere e proprie dichiarazioni d’amore. Una fan addirittura gli scrive: “Ciao amore ma quanto sei bello mi porti a fare un giro?”.