Alex Zanardi dimesso dall’ospedale, i medici: “Ha una forza straordinaria”

Finalmente una lieta notizia per quanto riguarda le condizioni di Alex Zanardi. Il pilota è stato trasportato in una clinica estera con il comunicato ufficiale dell’Ospedale di Siena: “La stabilità di tutti i parametri ha permesso questa scelta, con il trasferimento in una struttura all’avanguardia per la necessaria neuro-riabilitazione”. Dopo l’incidente dello scorso 19 giugno, lo sesso Zanardi è stato in terapia intensiva con tre interventi. Lo spavento, a poco a poco, è stato sostituto dalla voglia di continuare a vivere dello stesso pilota, che sta combattendo per l’ennesima volta una nuova battaglia.

Alex Zanardi, il quadro generale

Il direttore generale della struttura, il dottor Giovaninni, ha svelato tutte le novità per quanto riguarda il pilota: “Noi restiamo a totale disposizione di questa persona davvero straordinaria e della sua famiglia per le fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico”. Infine, ha rivelato come riportato da Fanpage.it: “Da oggi inizia un nuovo percorso fatto di coraggio e forza. Mando un abbraccio ad Alex e alla famiglia”.