Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Thomas: ricevono insulti razzisti

Due ex di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e il suo fidanzato Thomas, sono stati vittime di razzismo. L’ignoranza, purtroppo, è ancora forte.

Nicole Mazzocato e il suo fidanzato Thomas sono stati vittime di razzismo sui social. L’ignoranza e il pregiudizio non sono ancora estinti nel nostro Paese e si è ancora costretti a leggere commenti pieni di odio sia verso personaggi famosi che verso persone comuni.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato, è stata vittima di razzismo sui social: verso di lei un commento davvero orrido sotto una delle foto con il fidanzato Thomas. Nicole ha risposto per le righe all’utente autore del commento, perdendo le staffe. Poi è arrivato un lungo e duro sfogo sulle stories di Instagram per rispondere alle parole che le sono state rivolte. Infine l’ex corteggiatrice si è rivolta ai suoi fans per far eliminare il messaggio grazie alle segnalazioni.

Lo sfogo di Nicole Mazzocato su Instagram: “Il razzismo fa schifo”

Nicole Mazzocato ha raggiunto il suo obiettivo di rimuovere il commento apparso sotto la sua foto e ha detto esattamente cosa pensa del razzismo. “Fa schifo l’ginoranza e la cattiveria che continua a circondarci. Perché dobbiamo difenderci sempre?“, ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nella storia di Instagram ha riportato il messaggio razzista ricevuto, scritto tra l’altro in maniera sgrammaticata. Nicole ha poi spiegato che fin quando i suoi followers commentano riguardo alla preferenza per un uomo o un altro, oppure fanno degli apprezzamenti fisici, per lei va bene perché è in grado di accettare il pensiero altrui. Ma quando “si parla di razzismo, di luoghi comuni e cattiverie” non ci sta.

