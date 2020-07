Incidente stradale nella notte, ragazza finisce trapassata dal guardrail e per lei è una fine atroce. Una scena terribile quella sotto agli occhi dei soccorritori.

Una giovane di 25 anni ha perso la vita, trapassata dal guardrail a seguito di un incidente. È successo a Carmignano, località veneta della provincia di Padova. La vittima stava guidando da sola, senza nessun altro a bordo del suo veicolo.

Purtroppo però, per motivi ancora da stabilire, la giovane ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro la barriera ai lati della strada. Tragicamente il guardrail l’ha infilzata, ledendo gli organi vitali. Il suo decesso è stato terribile e niente hanno potuto fare i paramedici del Suem per poterle salvare la vita. Qualsiasi intervento di soccorso è risultato vano. Il luogo dell’incidente ha visto anche l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato dei rilievi realizzando anche delle foto. Oltre a questa terribile vicenda della giovane deceduta dopo essere stata trapassata dal guardrail, si riscontrano altri casi tragici recenti avvenuti sulle strade italiane.

Trapassata dal guardrail, l’ultima delle tragedie sulle strade italiane

Pochi giorni fa era accaduto un altro episodio drammatico, sulle strade della Puglia. E con tre vittime, anche in quella circostanza molto giovani. A perdere la vita tre ragazzi, con età rispettivamente di 17, 18 e 19 anni che stavano percorrendo una strada statale di notte a bordo di una bici elettrica. Un veicolo li ha travolti in pieno ed il conducente di quest’ultimo ha dovuto necessitare, come i tre sfortunati ragazzi, di un ricovero in ospedale perché in stato di choc. Due delle vittime sono decedute sul colpo, un terzo è spirato dopo essere entrato nel più vicino nosocomio.

