Temptation Island: happy ending per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Stando alle ultime anticipazioni riguardanti Temptation Island, per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si prospetta un lieto fine.

Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno di Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, spiccano senz’altro due volti noti del mondo dello spettacolo come l’ex calciatore Lorenzo Amoruso e la sua fidanzata, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Al netto di alcuni frangenti in cui lui si è infuriato per alcuni atteggiamenti di lei, il loro viaggio “sentimentale” sembra procedere a gonfie vele, a conferma della solidità della relazione, e per la gioia dei telespettatori più romantici…

La favola di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro a Temptation Island

E’ il caso di ricordare che Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro stanno insieme da 3 anni, ed è stata lei a decidere di partecipare a Temptation Island, allo scopo di capire se l’ex calciatore fosse veramente l’uomo giusto da (ri)sposare. Dal 2005 al 2017, infatti, Manila Nazzaro è stata la moglie dell’ex calciatore Francesco Cozza, col quale ha avuto due figli.

Prima dell’inizio del programma di Canale 5, la Nostra aveva dichiarato apertamente: “Mi sono lasciata alle spalle un’esperienza matrimoniale che si è conclusa in modo doloroso. Questo è un viaggio nei sentimenti, per cui voglio capire quanto questo passo che ho deciso di rifare sia giusto”. Ebbene, tutto lascia intendere che la risposta sia “sì”: c’è da scommettere che li vedremo presto all’altare…

EDS