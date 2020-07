Stefano De Martino sbotta in diretta: “Ma a voi che ve ne f***e?”

Stefano De Martino utilizza il palco di ‘Made in Sud’ per attaccare i siti di gossip che da mesi lo tormentano per chiedere una tregua.

Sin da quando è circolata la prima indiscrezione sulla fine della relazione con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è stato al centro di un’imponente numero di rumor. Inizialmente le voci si concentravano sui motivi della rottura e suggerivano che l’ex ballerino di ‘Amici’ potesse aver avuto una relazione clandestina con un’altra donna. La voce è stata smentita dal diretto interessato in più di un’occasione.

Leggi anche ->Belen Stefano De Martino, Nina Moric svela: “Lei è molto delusa”

In un secondo momento le voci si sono concentrate soprattutto sull’individuare la possibile nuova compagna del presentatore di ‘Made in sud‘. Nel corso delle settimane gli sono state affiancate numerose donne e Stefano, approfittando dello spazio nella trasmissione comica, ha ironizzato sulle invenzioni dei siti di gossip. Ironia che è stata accantonata solo nel caso in cui è stata messa in mezzo Alessia Marcuzzi. In quel caso, infatti, De Martino è intervenuto direttamente per mettere a tacere le voci.

Leggi anche ->Alba Parietti su Belen: “Mi fa tenerezza”. E poi attacca De Martino!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stefano De Martino sbotta: “Ma a voi che ve ne fo***?”

Nonostante l’approccio sereno al gossip e le continue smentite, le voci sul suo conto non sono mai finite. Stefano allora ha utilizzato nuovamente il palcoscenico di ‘Made in Sud‘ per mandare un messaggio ai giornalisti e ai fan fin troppo curiosi. Lo ha fatto, creando la solita gag sui rumor, ma in questo caso ha preso direttamente parola ed ha detto a chiare lettere che quello che fa nella vita privata sono affari suoi: “E basta! Sono mesi che parlate e scrivete! Sono fidanzato o non sono fidanzato? Ma a voi che ve ne fot*e?!”. Uno sfogo in piena regola che, sebbene sia stato mascherato dalla gag, probabilmente rappresenta la sua posizione su tutto l’interesse mediatico di questo periodo.