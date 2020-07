Stasera in tv – Sorelle: cast, trailer e trama della puntata, oggi 21 luglio

La fiction Sorelle, con Anna Valle e Ana Caterina Morariu, andrà in onda stasera in tv con la prima puntata: le anticipazioni di oggi, 21 luglio

Chiara, avvocatessa di Roma, torna a Matera, sua città d’origine, per ritrovare la sorella minore scomparsa.

Esaltando le bellezze della stupenda città della Basilicata, la fiction esplora le ragioni che hanno spinto due sorelle ad allontanarsi e come il sentimento che le lega, nonostante sia stato dato per lungo tempo per scontato, sia comunque indissolubile. La prima puntata della prima serie andrà in onda oggi, 21 luglio, alle ore 21.20 su Rai 1. Scopriamo insieme la trama del primo episodio.

Sorelle, trama

Episodio 1

Chiara Silani, avvocato in uno studio di Roma, si vede costretta a tornare nella sua città natale, Matera, a causa della scomparsa della sorella minore Elena. Proprio questa, rimasta a vivere nella cittadina della Basilicata, aveva costruito una famiglia con il marito Roberto Roveresi, ex fidanzato proprio della sorella Chiara. Nonostante sia madre di tre figli e in stretti rapporti con il resto della sua famiglia, la sparizione di Elena viene denunciata solo quando è Chiara a venirne a conoscenza. L’avvocato si rivolgerà all’amica Silvia Schiuma, ispettrice a Matera, e assieme a lei cercherà di ritrovare la sorella che sembra essere scomparsa nel nulla.

Sorelle, cast:

Anna Valle (Chiara Silani)

Giorgio Marchesi (Roberto Roversi)

Alessio Vassallo (Daniele)

Irene Ferri (ispettore Silvia Schiuma)

Ana Caterina Morariu (Elena Silani)

Loretta Goggi (Antonia Silani)

Aurora Giovinazzo (Stella Roversi)

Leonardo Della Bianca (Marco Roversi)

Niccolò Calvagna (Giulio Roversi)

Alan Cappelli Goetz (Nicola)

Edoardo Velo (vicesindaco Martino Siniscalchi)

Elisabetta Pellini (Barbara Bernardi Nidoli)

Monica Dugo (Marta Tammagnini)

Mattia Sbragia (avv. Roberto Vincenzi)

Nando Irene (Nando)

Gea Martire (Adriana)

Pascal Zullino (procuratore Astolfi)

Antonella Fattori (PM)

Antonio Andrisani (Preside)

Patrizia Bracaglia (madre di Giorgio)

Ugo Torrini (Giorgio)

Rosa Diletta Rossi (Claudia, cameriera)

