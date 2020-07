Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 21 luglio

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà stasera dell’emergenza sanitaria e della crisi economica che ne è seguita: le anticipazioni di oggi, 21 luglio

Oggi, 21 luglio, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come obiettivo quello di scongiurarla.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3 con l’intento di quantificare i danni che il Coronavirus ha provocato alle nostre finanze e nella prospettiva di come porvi rimedio.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Cartabianca, gli argomenti trattati questa sera

L’Italia ha sofferto e soffre a causa del coronavirus e dei tanti morti che quest’epidemia ha provocato. Una delle più gravi conseguenze collaterali è la grande paura e, soprattutto, l’incertezza che su tanti settori produttivi si è abbattuta come una scure implacabile. Il turismo torna a essere uno degli argomenti affrontati da Cartabianca con più attenzione, grazie a reportage puntuali e ricchi di interviste a coloro che, più di tutti, stanno risentendo degli effetti di questa crisi economica: i commercianti.

Un servizio in particolare mostrerà le strade di Roma, da sempre animate dal turismo in questo periodo dell’anno, pressoché deserte.

I musei, nonostante la riapertura, sono poco frequentati sia dalla popolazione che dagli stranieri, i quali in pochi quest’anno hanno scelto l’Italia come meta per le proprie vacanze.

Le interviste ai commercianti e il loro disappunto rispetto al drastico sfiorire della propria attività mostreranno un’opinione che appare comune: gli aiuti del governo non bastano a risollevare le sorti del loro settore o dell’economia italiana in genere. Lo chef e imprenditore Antonello Colonna sarà la voce narrante di una storia che narra di una Roma sempre bellissima, ma a oggi tanto tanto triste.

