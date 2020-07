Sonia Bruganelli presa di mira sui social: “Vai a lavorare”

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è stata nuovamente presa di mira sui social per una frase pronunciata durante una diretta Instagram.

Quando sei stato preso di mira dalla massa, difficilmente passa giorno senza che qualcuno ti vada contro. Lo sa bene Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. In passato, infatti, è stata presa di mira da alcuni utenti perché aveva postato delle foto di un viaggio con un volo privato. Secondo i detrattori si trattava di un modo per ostentare ricchezza e benessere, dunque la povera Sonia ha ricevuto una moltitudine d’insulti.

L’idea che la Bruganelli ostenti ricchezza è stata alimentata nel tempo da una delle sue principali passioni: la moda. Sonia, infatti, ama mostrare vestiti e accessori acquistati, non perché voglia esibire il proprio benessere, ma perché si tratta di una passione. Instagram d’altronde è piena di vip che mostrano uno stile di vita da ricchi, ma non tutti sono attaccati sui social come capita con la moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli nuovamente attaccata sui social: “Vai a lavorare”

L’ultimo spunto per darle addosso è stato trovato da alcuni utenti dopo che Sonia ha pubblicato una diretta insieme al marito. In questa avrebbe dovuto annunciare che Paolo avrebbe commentato in diretta la partita tra la Roma e l’Inter. Nel farlo, però, si è un attimo confusa ed il marito ne ha approfittato per ironizzare chiedendole se fosse ubriaca. Sonia ingenuamente ha risposto: “No, sto cercando di parlare correttamente ma mi risulta molto difficile, sono stanca perché ho preso un sacco di sole”.

L’accostamento tra la parola stanchezza e la giornata al mare ha triggerato qualcuno che le ha scritto: “Vai a lavorare, ti faccio vedere la stanchezza cos’è”, sostenuto da un sodale che scrive: “Quella dovrebbe zappare la terra”. Sonia ovviamente ha lasciato correre i soliti insulti, ma c’è chi ha preso le sue difese: “Ma scusa uno non può esprimere un pensiero, tra l’altro vero (perché il sole stanca) che subito attaccate? Brucia il c**o e la bocca sparla….!”.