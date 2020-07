Sassuolo Milan Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Sassuolo e Milan è il secondo anticipo della giornata 35 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Nella partita di ieri sera contro la Lazio, la Juventus vincendo di misura ha ipotecato il suo nono scudetto consecutivo: adesso è caccia aperta alla qualificazione alle Coppe Europee e a capire le reali posizioni di classifica.

Oggi 21 luglio alle 21.45 Sassuolo e Milan si affrontano per una sfida importante: la squadra di casa, vincendo, avvicinerebbe la zona Europa League e potrebbe giocarsi tutto nelle ultime 3 partite, mentre con la vittoria gli ospiti sarebbero matematicamente qualificati.

Sassuolo Milan: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera al Mapei Stadium viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport sul canale 251. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Vista la poca esperienza di Serie A TIM del Sassuolo, questa è una sfida con pochi precedenti. Due soli i pareggi, uno dei quali è quello della partita d’andata, otto le vittorie rossonere e quattro quelle dei neroverdi. Bomber di questa sfida è Domenico Berardi, veterano del Sassuolo, che ha segnato ben otto gol. A Sassuolo, ci sono state tre vittorie per parte.

Sassuolo Milan, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

De Zerbi e Pioli stanno ultimando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.