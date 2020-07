Antonella Clerici, il gesto inaspettato verso Elisa Isoardi: incredibile

Un gesto davvero inaspettato di Antonella Clerici nei confronti di Elisa Isoardi, dopo la chiusura dell’edizione de La Prova del Cuoco

Tutto cambia improvvisamente. Tra Antonella Clerici e Elisa Isoardi, il passato e il presente de La Prova del Cuoco, non c’è mai stata un’ottima intesa. Ma qualcosa sembra sia cambiato nelle ultime ore con un gesto davvero inaspettato della bionda conduttrice. Le due, però, non sarebbero mai state in competizione, ma ognuno ha fatto le proprie scelte per la rispettiva carriera. Così è arrivato un like della stessa Clerici sulla foto della Isoardi, che aveva pubblicato una foto della pizza che sembrava davvero perfetta.

Antonella Clerici, il like sul profilo di Elisa Isoardi

Così tra il passato e il presente de La Prova del Cuoco sarebbe scoppiata la pace per trovare un’intesa utile anche per quanto riguarda il prosieguo delle loro carriere. Un gesto inaspettato, ma che potrebbe così cambiare il senso della storia.