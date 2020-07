Prigioniero stupra guardia | succede all’interno del carcere

Dentro al carcere un prigioniero stupra guardia. L’episodio avviene proprio all’interno di una struttura di detenzione e desta enorme scalpore.

Un prigioniero stupra guardia all’interno del carcere. La vicenda è avvenuta in Louisiana, negli Stati Uniti, con il galeotto detenuto per rapina a mano armata. Lui si chiama Erick Dehart e stava scontando una lunga pena per via del reato del quale era stato riconosciuto colpevole. Pena che è in totale di ben 35 anni.

La sua vittima è una donna, che lavora per l’appunto all’interno del corpo della locale polizia penitenziaria da soli 8 mesi. La poliziotta era entrata in un blocco dove sono rinchiusi 64 detenuti. Lei era l’unico ufficiale presente. Riguardo al carcerato, è un 30enne che aveva assaltato una parrocchia nella località di Terrebonne e che si trova in quel carcere dal 21 gennaio 2020.

Prigioniero stupra guardia, l’agente donna era da sola nel blocco detenuti

Ora, dopo questo episodio del prigioniero che abusa carnalmente di una guardia, nei confronti di Dehart è arrivata anche l’accusa di violenza carnale aggravata. L’episodio sta facendo molto discutere l’opinione pubblica, in quanto in molti si chiedono come sia possibile che proprio all’interno di una struttura penitenziaria succeda qualcosa del genere. Proprio lì dove dovrebbero permanere rigide regole per la sicurezza ed il comportamento dei detenuti dovrebbe restare sotto stretta osservazione.

