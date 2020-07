Pekin Express sbarca su Sky: ecco tutte le novità

Sarà Sky a trasmettere la prossima edizione di Pekin Express, il programma tv di coppie famose in viaggio, uno dei format più amati degli ultimi anni.

Sky Italia e Banijay Italia hanno siglato un accordo in esclusiva per le prossime edizioni di Pekin Express, uno dei programmi di maggior successo degli ultimi anni. Sarà infatti Sky a trasmettere il format di origine belga-olandese del 2004, diffuso in 16 Paesi in tutto il mondo, che vede in gara alcune coppie di personaggi noti in viaggio per migliaia di chilometri all’interno di territori lontani sia geograficamente sia culturalmente.

Leggi anche –> Asia Argento Pechino Express | che attacco | “Io pagato una miseria”

Leggi anche –> Jennifer Poni, chi è: età, foto e vita privata della “collegiale” di Pechino Express

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La nuova stagione di Pekin Express

A detta di Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, il format contribuirà ad arricchire ulteriormente l’offerta di intrattenimento, trattandosi di un prodotto di successo e di qualità, realizzato da Banijay Italia, che spicca per la sua capacità di “interpretare e raccontare la realtà del mondo globale e le sue dinamiche, riuscendo a intrattenere le famiglie, compattandole nella visione di uno show che esalta il valore della scoperta e del viaggio”.

“Pekin Express – aggiunge il manager – è un contenuto capace di parlare a tutti, con linguaggi diversi: le emozioni della gara e l’adrenalina per la competizione, lo stupore della scoperta, la gioia della solidarietà – col premio finale devoluto a sostegno delle zone esplorate nel corso delle puntate – e le fortissime interazioni tra esseri umani lontani tra loro per cultura, abitudini e formazione ma capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Per tutti questi motivi, Pekin Express è uno show straordinario su cui abbiamo deciso di investire. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorarci, con la creatività e la passione tipiche di Sky. C’è ancora un mondo da esplorare”.

E Fabrizio Ievolella, Ceo di Banijay Italia, definisce Pekin Express un format ormai storico e “un prodotto che amiamo tantissimo e che gode di una relazione molto intensa e profonda con i propri spettatori fin dalla prima edizione del 2012. Negli anni abbiamo dedicato senza risparmiarci le nostre energie e le nostre risorse a questo programma e siamo orgogliosi di portare sulla piattaforma pay un format che è oggi all’apice del suo successo arrivando dall’edizione più vista di sempre”.

“Grazie a questo nuovo sodalizio – sottolinea Ievolella – siamo certi che Pekin Express continuerà a evolversi: gli asset di Sky e la sua capacità di engagement ci permetteranno di entrare in una nuova fase di crescita pur mantenendo saldi i valori che negli anni hanno contraddistinto ‘Pechino’ e lo hanno reso l’adventure show più rilevante del panorama televisivo italiano. Inizia così il nuovo viaggio di Pekin Express e noi di Banijay Italia siamo molto felici di tornare a viaggiare con Sky”.

EDS