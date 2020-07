Nel corso di una intervista a distanza, una donna passa tutta nuda in webcam sperando di non farsi inquadrare. Invece va a finire in modo molto diverso.

Un imprevisto alla fine tutto da ridere è avvenuto nel corso di una intervista a distanza, con tanto di videochiamata. Un mezzo che, nel periodo di quarantena forzata, ha riscosso un grosso successo in tutto il mondo. La cosa in questione riguarda una donna nuda in webcam.

In Brasile è successo che il conduttore televisivo ed attore, Fabio Porchat, aveva contattato un noto politico, Guilherme Boulos, per raccogliere una opinione in merito al periodo attuale. Il Paese latinoamericano è alle prese con grossissimi problemi derivanti dalla pandemia, e che purtroppo sta mietendo contagi ed anche decessi a migliaia ogni giorno. Boulos, esponente socialista, stava esponendo le sue tesi quando ecco avvenire l’imprevisto. La moglie di Porchat, del tutto senza vestiti e coperta appena da un asciugamano, passa quatta quatta piegandosi per non farsi inquadrare dalla webcam.

Nuda in webcam, la moglie del vip si scusa: che imbarazzo

Peccato però che non faccia la necessaria attenzione. Lo stesso Porchat non sembra accorgersi di niente ma il su intervistatore non riesce a trattenere le risate. Ed alla fine tutto finisce in risa e buonumore. Boulos aveva fatto presente al presentatore che lo stava ospitando che “qualcuno è passato con un asciugamano in testa”. A quel punto un altrettanto divertito Porchat ha confermato la cosa, dicendo che si trattava di sua moglie. “Si, è mia moglie ed è del tutto priva di vestiti. Amore, ti hanno vista tutti quanti, Boulos compreso”. La donna si è scusata, vistosamente imbarazzata. L’episodio alla fine ha divertito veramente tutti ed è diventato virale.

