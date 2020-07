Matrimonio Elettra Lamborghini, le nozze in diretta tv: i dettagli

Novità in vista per le nozze di Elettra Lamborghini. Non c’è soltanto la data ufficiale della cerimonia, ma è arrivata una nuova indiscrezione!

Tutto pronto per il matrimonio di Elettra Lamborghini, pronto a dire sì. L’ereditiera e cantante, molto attiva sul suo profilo Instagram, ha mostrato le prove del suo abito per le nozze che si celebreranno sul lago di Garda svelando alcuni indizi ai propri followers. Inoltre, il portale Dagospia ha rivelato anche la data della sua unione con Afrojack, in programma il 6 settembre 2020. Inoltre, nelle ultime ore è arrivato un nuovo annuncio: la cerimonia sarà visibile in diretta tv con le immagini esclusive di Verissimo, come svelato dallo stesso magazine. Silvia Toffanin guiderà così un evento così importante.

Leggi anche–> Dimagrita e irriconoscibile: “Non me ne frega un ca..”

LEGGI ANCHE –> Lato A bombastico in bella mostra | FOTO



Matrimonio Elettra Lamborghini, l’annuncio

Ma non è finita qui. Inoltre, secondo indiscrezioni ci potrebbe essere anche un servizio speciale su Real Time su Elettra Lamborghini e l’ormai il suo prossimo marito Afrojack. Il wedding planner, ovviamente, è stato scelto Enzo Miccio, che cura ormai da tempo gli eventi delle star italiane e non solo. La coppia è davvero felice insieme e così i due hanno deciso di preparare tutto nei minimi dettagli.