Il rapporto di Lorella Cuccarini con i suoi figli è splendido. E la presentatrice televisiva ce ne dà dimostrazione con una immagine del suo passato.

Sin dagli anni ’80 Lorella Cuccarini continua ad essere un personaggio molto amato della televisione italiana. Merito della esuberanza e della bravura messa in scena tante volte, da sola oppure al fianco di personaggi altrettanto famosi e benvoluti, come Pippo Baudo o Marco Columbro. La 54enne romana fa vedere sul suo profilo Instagram uno scatto proveniente dal passato in cui lei si fa ritrarre assieme ai suoi tre figli.

