Loredana Lecciso furibonda, difende così la figlia Jasmine Carrisi

Loredana Lecciso ha preso le difese di sua figlia, Jasmine Carrisi, oggetto di commenti poco carini sui social: ecco come ha strigliato un’utente di Instagram.

A Loredana Lecciso quel commento sulla pagina Instagram di sua figlia Jasmine Carrisi non è andato proprio giù. E così la dolce metà di Al Bano non ha esitato a prendere le difese della sua creatura e infliggere una sonora bacchettata ai suoi fan…

Jasmine Carrisi nel mirino degli hater

Per una mamma, recita un vecchio adagio, i figli so’ pezzi ‘e core. Loredana Lecciso non fa eccezione. L’avvenente showgirl pugliese, sentimentalmente legata al grande Albano Carrisi, e mamma della neo cantante Jasmine, continua a promuovere l’esordio nel mondo della musica della ragazza su Instagram, senza nascondere tutto il suo orgoglio da mamma.

Jasmine, che dopo l’uscita del suo brano Ego sta riscuotendo sempre maggior popolarità, ha postato un’immagine che esalta la tutta sua bellezza e il suo fascino, attirando una serie di “cuoricini” da parte di sua madre, ma anche commenti negativi degli hater. Tra gli utenti, infatti, c’è chi ha scritto: “@loredanalecciso_ i cuori non servono, ovvio che la ami. Ma amare non significa assecondare, dare, accettare, condividere ciò che andrebbe negato”.

La risposta della Lecciso non si è fatta attendere: “Gentile signora – ha scritto la showgirl in replica a quel commento -, ciò serve oppure no a nostra figlia lo sappiamo molto bene io e il suo papà”. Poche parole ma decisamente chiare ed efficaci, che fanno capire quanto la Nostra tenga al rispetto di certi paletti. Sotto il prossimo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 21 Lug 2020 alle ore 3:22 PDT

EDS