Griglia di Hermann, illusione ottica: l’immagine reale dietro i punti

Griglia di Hermann crea un’illusione ottica per i suoi utenti e chiede loro di contare i punti neri. Bisogna avere pazienza per vedere l’immagine completa.

Quando si parla di illusioni ottiche non c’è mai una risposta giusta o sbagliata. Molto spesso è probabile che due persone vedranno immagini diverse. Un’immagine su un popolare sito di illusioni ottiche chiede alle persone di contare tutti i punti neri che riescono a vedere.

Secondo il sito, l’immagine che si riesce a vedere è l’esempio di una Griglia di Hermann. Chiunque abbia pazienza per le illusioni ottiche può sforzarsi di risolvere questa, senza farsi venire un mal di testa! Appaiono delle spettrali figure somiglianti a macchie grigie, che si percepiscono nelle intersezioni tra il bianco o il colore più chiaro della griglia in contrasto con lo sfondo nero.

Illusione ottica, ecco cosa rivela l’immagine

Se si ha difficoltà a contare tutti i punti neri, c’è una ragione. Secondo il sito, in realtà, non ci sono affatto punti neri. “Se vi focalizzate singolarmente su ogni punto nero, vedrete che in realtà sono tutti bianchi“, viene spiegato. La Griglia di Hermann funziona come risultato delle cellule retiniche che riescono a regolare la luminosità dell’immagine. In precedenza, su Reddit, un utente ha condiviso un’illusione ottica riscontrabile sulla tastiera dell’Apple Mac ed è riuscito a sbalordire tutti.

