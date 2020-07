Giulia De Lellis, brutte notizie: operazione chirurgica necessaria

Novità in arrivo per l’influencer Giulia De Lellis, attualmente in vacanza a Forte dei Marmi con Andrea Damante: operazione al naso come ha svelato su Instagram

Brutte notizie in arrivo per l’influencer Giulia De Lellis. L’attuale fidanzata di Andrea Damante è in vacanza a Forte dei Marmi, ma appena tornerà a Milano dovrà operarsi al naso. Dopo numerosi controlli a causa dell’abbassamento della voce improvviso come svelato in passato su Instagram, la bella 24enne dovrà sottoporsi ad un intervento come ha svelato ai propri followers mantenendo però la calma. Al momento non ha rivelato il motivo, però non sembra nulla di grave.

Giulia De Lellis, l’annuncio su Instagram

Attraverso le numerose stories su Instagram ha svelato tutte le novità: “Poteva andare peggio, mi sono c….ta addosso tutto il giorno”. Poi ha aggiunto: “Me la caverò con una operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari. È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena”.