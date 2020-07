Gianmaria Antinolfi e Belen: vacanze insieme a Ibiza

Vacanze insieme a Ibiza per Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez: con loro c’è anche Santiago, il figlio della nota showgirl.

Prosegue a gonfie vele, a quanto pare, la storia d’amore dell’estate 2020 tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez. Lei sembra essersi realmente messa alle spalle la relazione con Stefano De Martino, dopo il ritorno di fiamma e la rottura appena un anno dopo.

L’imprenditore della moda, dal canto suo, ha lasciato Dayane Mello pur di stare con la showgirl argentina e a quanto pare adesso i due starebbero anche passando le vacanze insieme. Lo rivela il settimanale ‘Chi’, che li avrebbe pizzicati alle Baleari.

Vacanze insieme per Gianmaria Antinolfi e Belen: c’è anche Santiago

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono stati infatti sorpresi insieme a Ibiza, dove starebbero trascorrendo un periodo di vacanza. Sull’isola delle Baleari, prima sarebbe atterrata la showgirl e dopo qualche giorno Gianmaria Antinolfi. Ma c’è di più: la coppia non è sola, perché con lei c’è il figlio Santiago.

Una delle foto del settimanale ‘Chi’ mostra infatti la coppia insieme al figlio di lei. Il bambino, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, dorme addirittura in braccio ad Antinolfi, che sembra perfettamente a suo agio. L’imprenditore e la showgirl si sono incontrati in notturna, dopo che lui ha passato un pomeriggio in spiaggia e lei è stata con alcuni amici. Infine, cena insieme, presente anche Santiago.