Gianluca Grignani, doloroso addio con la moglie: matrimonio finito

Giungono notizie sulla nuova situazione sentimentale di Gianluca Grignani. A quanto pare l’uomo è arrivato al punto di rottura con la moglie Francesca.

Non è un periodo semplice per il cantante Gianluca Grignani. Il suo matrimonio sembrerebbe infatti essere sull’orlo del collasso. Scopriamo insieme che cosa è successo e quali sono i dettagli della separazione.

Il cantautore milanese di Destinazione Paradiso sta facendo recentemente parlare molto di sé. È intorno a lui e alla sua storia d’amore che girano infatti tutti gli ultimi gossip. Le news in circolazione riguardano tutte la sua presunta separazione con la moglie. Ma che cosa ci sarà di vero?

Proprio così. secondo quanto dichiarato da Dagospia, il matrimonio di uno dei volti più celebri del rock italiano sembrerebbe essere giunto al drastico termine. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata però rilasciata da parte di Gianluca, né tantomeno dalla moglie. I riflettori sono infatti tutti puntati sui due, in attesa dk qualche fatidica conferma o smentita.

Le tensioni che intercorrevano nell’ultimo periodo tra Grignani e la moglie, Francesca Dall’Olio, non erano di certo una novità. Era infatti noto ai più che i due stessero attraversando un burrascoso momento di crisi, il quale tutti credevano però si sarebbe risolto in breve tempo. A quanto pare non è stato così, e la separazione sembrerebbe essere il punto decisivo alla loro storia d’amore.

Gianluca Grignani lasciato dalla moglie: il cantante è di nuovo single

Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio sono sposati dal lontano 2003. La loro è stata un’intensa storia d’amore. È alla donna infatti che il cantautore ha dedicato testi come Sei Unica e Francy. Insieme hanno avuto la bellezza di 4 figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Secondo gli ultimi gossip in circolazione pare però che il loro matrimonio sia giunto al capolinea e sembrerebbe sia stata proprio Francesca a lasciare Grignani dopo un lungo periodo di crisi. Non sono però giunte ulteriori notizie inerenti all’argomento: i due si stanno al momento tenendo alla larga dalle indiscrezioni.