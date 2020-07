Genova, allarme bomba in stazione: artificieri sul posto

Scattato l’allarme bomba alla stazione ferroviaria di Sampierdarena, a Genova: artificieri sul posto, passeggeri evacuati.

Un allarme bomba ha reso necessaria l’evacuazione della stazione ferroviaria di Sampierdarena. Sul posto vigili del fuoco con il nucleo artificieri, polfer e polizia di Stato.

Dalle 18e45 sono interrotte le linee dei treni tra il ponente e il levante e quelle in direzione di Acqui Terme e della Valpolcevera. Il treno regionale 11268 partito da Principe appena prima che l’allarme bomba scattasse è stato fermato per diversi minuti e fatto tornare indietro alla stazione di partenza con i passeggeri dirottati su autobus e metropolitana

Dalle 18.45 il traffico ferroviario a Genova Sampierdarena (nodo di Genova) è sospeso per un intervento delle Forze di Polizia. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario.