Cosa guardare stasera in televisione: i documentari di viaggio, quelli dedicati alla natura e tutte le trasmissioni che vi faranno prendere il volo con la fantasia.

Gli appassionati di viaggio cosa possono guardare stasera in televisione? Quali sono i documentari in programma con cui viaggiare con la fantasia rimanendo comodamente sul divano?

Se infatti non potete andare in vacanza o ancora non avete prenotato nessuna destinazione particolare per le vostre ferie, ci sono dei programmi tv e dei documentari da vedere in televisione che vi faranno viaggiare con la fantasia e scoprire delle destinazioni nuove e interessanti.

Stasera in tv: documentari e programmi di viaggi

Quali sono allora tutti i programmi che possiamo vedere stasera per viaggiare da casa.

Mi compro un’isola: su Home and Garden Tv questa sera possiamo viaggiare in alcune location veramente da sogno e invidiare coloro che hanno abbastanza denaro a disposizione per comprarsi un’isola. Con gli esperti del settore immobiliare faremo quindi un viaggio alla scoperta di alcuni atolli veramente da sogno su cui realizzare la propria casa.

Nudi e Crudi : su Dmax invece voliamo nella foresta dell’Ecuador. Qui i panorami sono da sogno, ma sicuramente sarebbe meglio fare una vacanza in queste location con degli abiti e, soprattutto, coccolati da tutti i comfort di un hotel.

: su Dmax invece voliamo nella foresta dell’Ecuador. Qui i panorami sono da sogno, ma sicuramente sarebbe meglio fare una vacanza in queste location con degli abiti e, soprattutto, coccolati da tutti i comfort di un hotel. Beautiful Serengeti : su Focus invece possiamo continuare un viaggio nella natura più selvaggia e capire alcune dinamiche della vita animale a noi sconosciuti.

: su Focus invece possiamo continuare un viaggio nella natura più selvaggia e capire alcune dinamiche della vita animale a noi sconosciuti. Planet Earth: sempre su Focus, intorno alle 22, via libera ad un viaggio nel cuore delle giungla più selvaggia. Una realtà tutta da scoprire e assolutamente emozionante. Potrete trovare l’ispirazione per pensare ad una vacanza all’insegna dell’avventura più selvaggia.

I documentari in streaming

Documentario su netflix

Se questi titoli di documentari di viaggio in onda questa sera in televisione non fanno per voi non disperate. Basta infatti approdare su una delle tante piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Now Tv… qui sicuramente troverete il documentario o la serie tv di viaggio che più fa per voi.

Dalle avventure naturalistiche, alle serie del National Geographic, passando per i viaggi culinari in compagnia magari di grandi chef come Gordon Ramsey. Insomma, per viaggiare rimanendo a casa ci sono moltissime possibilità. Basta saper scegliere.