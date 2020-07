Diletta Leotta: “Con Scardina è finita”, poi fa festa con Ibrahimovic

Arriva la dichiarazione ufficiale per la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Tra lei e Daniele Scardina è finita, viene vista far festa con Ibrahimovic.

La love story tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, in arte King Toretto, sembra essere finita. A rivelarlo è il magazine Chi di Alfonso Signorini, che sembra aver trovato i segni della profonda crisi nella relazione tra i due.

Il settimanale di gossip ha indagato sulla fine della relazione tra la conduttrice di Dazn Diletta Loetta e il pugile King Toretto, le cui strade hanno preso percorsi diversi. Inoltre, appare un curioso aneddoto riguardante la conduttrice e il calciatore Zlatan Ibrahimovic: i due sono stati visti trascorrere una serata di festa insieme ad altri amici. Eppure, non sembra che ci sia del tenero tra loro. Il calciatore del Milan e la bella conduttrice hanno semplicemente girato uno spot televisivo insieme di recente, poi si sono concessi una serata di divertimento a Milano. Ora, Diletta è volata nella sua terra d’origine, la Sicilia, per passare del tempo coi familiari. Scardina, invece, sembra essere atterrato alle Baleari con degli amici e si dividerà tra Formentera e Ibiza.

Diletta Leotta e King Toretto, una tra le tante coppie lasciate post lockdown

La relazione sentimentale tra Diletta Loetta e il pugile Daniele Scardina durava da un anno ed era sempre stato il settimanale Chi a rivelare della loro liaison quando ancora non era ufficiale. In molti fans della coppia si domandano se la loro rottura sarà permanente, aggiungendosi alle varie coppie che si sono lasciate post lockdown. La separazione che ha fatto più clamore, però, è stata senza dubbio quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, dopo un ritorno di fiamma, sembravano nuovamente felici e innamorati. Così come per la conduttrice sportiva e il suo fidanzato pugile.

