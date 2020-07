Cometa Neowise: ultimi giorni per vederla alla sera

Cometa Neowise: ultimi giorni per vederla in cielo alla sera a occhio nudo. Cosa bisogna sapere.

La cometa Neowise C/2020 F3 che ci fa compagnia nel cielo notturno dall’inizio del mese di luglio, prima all’alba e poi alla sera dopo il tramonto, potrà ancora essere osservata a occhio nudo per pochi giorni. Se non l’avete ancora vista approfittate di queste ultime sere, anche il cielo è limpido grazie alle buone condizioni meteo.

Cometa Neowise: ultimi giorni per vederla in cielo

La cometa C/2020 F3 NEOWISE, apparsa nel cielo notturno di luglio 2020, sarà ancora visibile fino ai primi di agosto. Per poterla osservare bene a occhio nudo, tuttavia, è consigliabile approfittare di questi ultimi giorni di luglio, grazie anche al bel tempo.

Tra il 22 e il 23 luglio la Neowise si troverà alla minima distanza dalla Terra, a 104 milioni di km, e sarà proprio fino al 23 luglio che potremo ancora osservarla a occhio nudo nel cielo serale, grazie alla sua posizione e alla luminosità. Queste sono le ultime sere disponibili, non fatevele sfuggire!

L’orario migliore per osservare Neowise in cielo è dopo il tramonto, dalle 21.00 alle 23.00. La cometa è bassa sull’orizzonte, quindi si consiglia di salire su una zona elevata, anche una piccola collina, o scegliere una pianura o una spiaggia con orizzonte libero verso Nord-Ovest, preferibilmente lontano dalle luci della città e dall’illuminazione pubblica.

Per scorgere la cometa Neowise in celo è sufficiente volgere lo sguardo in direzione Nord-Ovest, verso la costellazione dell’Orsa Maggiore (il Grande Carro). La cometa apparirà proprio sotto il Grande Carro.

Alcune app per smartphone, come Sky Guide o Sky Walk vi aiutano a trovare e individuare la cometa in cielo.

La cometa Neowise è facilmente osservabile a occhio nudo, ma per vederla ancora meglio gli esperti consigliano l’uso di un normale binocolo o anche di un piccolo telescopio, vanno bene anche quelli amatoriali. Riguardi all’uso di un piccolo binocolo, va bene anche uno di tipo 7×50. La luminosità di Neowise è paragonabile a quella di una stella di prima grandezza, spiegano dall’UAI – Unione Astrofili Italiani.

La cometa Neowise prende il nome dall’acronimo del telescopio spaziale a infrarossi della Nasa Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (Neowise), che l’ha scoperta lo scorso 27 marzo. Si tratta della cometa più luminosa osservata nei nostri cieli dopo Hale Bopp, la cometa che apparve a lungo nei cieli nel 1997. Neowise, tuttavia, non è una cometa periodica e il suo prossimo passaggio ravvicinato con la Terra è previsto solo tra 6.800 anni. Non perdetevela per nulla al mondo!

