Chiara Ferragni in vacanza: la foto del lato b infiamma i follower

Chiara Ferragni infiamma nuovamente la sua community con uno scatto che mette in mostra il lato b in una splendida piscina scavata nella roccia.

Con luglio ormai che si avvia verso la conclusione, anche (e soprattutto) i vip si stanno dedicando alle vacanze ed al relax. Per questo periodo di pausa dagli impegni Chiara Ferragni ha scelto il Salento, un luogo che le regala sia la possibilità di rilassarsi che quella di esplorare e conoscere opere architettoniche dall’indiscusso valore e paesaggi che mozzano il fiato.

Come sempre a mostrare gli incantevoli luoghi visitati è la stessa influencer attraverso il proprio profilo social. In questi giorni abbiamo potuto ammirare la bellezza di alcune cattedrali, la suggestione creata da incantevoli tramonti che illuminano la tipica roccia bianca della zona. Poi ovviamente ci sono gli scatti in cui Chiara mostra i suoi momenti di assoluto relax. In uno di questi possiamo ammirarla in topless mentre fa il bagno in una piscina all’aperto. Uno scatto che lascia senza parole per i colori del cielo al tramonto ed anche per la bellezza del soggetto che viene ritratto.

Outside bathtub is goals 🙌🏻

Chiara Ferragni, la foto del lato b infiamma i social

Last night ❤️

L’ultimo post di Chiara ci porta all’interno di una meravigliosa piscina interna che si trova in una stanza scavata interamente nella roccia. Un luogo ancora una volta incantevole che ricorda a livello d’immaginario un bagno termale mediorientale. L’influencer si trova al centro della piscina di schiena, con il lato b in bella mostra ed il volto rivolto all’obiettivo. Lo scatto ha ricevuto più di 100 mila like in meno di un’ora ed i fan non hanno fatto mancare la loro approvazione. Sotto il post si trovano infatti migliaia di commenti di utenti in adorazione che si complimentano con la bella Chiara.