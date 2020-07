Caterina Balivo, la foto osé lascia tutti a bocca aperta: “Non è possibile”

Caterina Balivo si è mostrata più in forma che mai alle nozze della sorella Sarah, e ha pubblicato sui social uno scatto che ha mandato in visibilio i suoi followers.

Lo scorso sabato 18 luglio la sorella minore della conduttrice campana Caterina Balivo, Sarah, è convolata a nozze con il fidanzato Piero Cicconi nella magnifica location dell’isola di Favignana, in Sicilia. A festeggiare gli sposi c’era naturalmente la famiglia Balivo al completo. Ma i riflettori del gossip erano puntati soprattutto sul noto volto di Rai 1, complice una mise particolarmente sexy…

Leggi anche –> Caterina Balivo, dopo l’incidente con l’aereo durissime critiche al marito

Leggi anche –> Caterina Balivo, incidente sexy: la gonna si alza e si vede tutto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Caterina Balivo fa impazzire i fan su Instagram

Per l’occasione, infatti, Caterina Balivo ha sfoggiato un micro-abito a fiori che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Lo scatto da lei condiviso su Instagram ha fatto immediatamente il giro del web, suscitando reazioni entusiastiche.

Nell’immagine (vedi sotto) la conduttrice Rai è seduta a mo’ di sirena su un divanetto e la gonnellina va magicamente su. Ai fan non è sfuggito il dettaglio “piccante”: “Ma non ti sembra un po’ troppo corto il vestito per un matrimonio?”, le hanno chiesto alcuni follower. E altri ancora: “Ma non sei troppo succinta, per le nozze di tua sorella poi…”. Ma sono stati tanti anche i commenti a suo sostegno. “Quanta cattiveria, sei bellissima” ha scritto qualcuno, e un altro gli ha fatto eco: “Con questo outfit sei un incanto”. Cliccare per credere.

Visualizza questo post su Instagram Sposi… vi tengo d’occhio! #aboutyesterday #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 19 Lug 2020 alle ore 3:28 PDT

Leggi anche –> La nostalgia sui social dopo l’addio a “Vieni da me”

Leggi anche –> Caterina Balivo abbandona “Vieni da me”, ecco perché

EDS