Bimbo di 2 anni morto in ospedale, arrestati i genitori: terribili accuse

I genitori di un bambino di due anni morto tragicamente in ospedale sono stati arrestati con l’accusa di aggressione e abbandono.

Aggressione e abbandono di minore: queste le gravissime accuse di cui devono rispondere i genitori di un bambino di due anni di Haverfordwest, nella contea di Pembrokeshire (Galles), deceduto tragicamente in ospedale, dove era arrivato lo scorso venerdì mattina.

Le indagini sulla famiglia del bimbo inglese

Il bimbo era stato portato in ospedale dopo una richiesta di intervento della polizia a casa sua. E la stessa polizia ha confermato poco fa che il piccolo è morto questa mattina. Due persone, che si ritiene siano i suoi genitori, sono state intanto arrestate. Qual è stata la causa del tragico decesso? Una “semplice” fatalità come un incidente, problemi di salute o patologie congenite, la conseguenza di abusi e maltrattamenti o altro ancora? Per il momento sono tutti interrogativi che attendono una risposta.

Gli agenti stanno però già indagando sulle circostanze che hanno portato alla morte della creatura. Un portavoce della polizia ha dichiarato: “Il bambino è tragicamente morto in ospedale oggi. I nostri pensieri vanno alla famiglia in questo momento difficile. La famiglia è affiancata da agenti specializzati. Due persone sono state arrestate per sospetto di aggressione e abbandono e le indagini sono in corso”.

