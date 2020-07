Gravissima tragedia con la morte di cinque bambini in un incidente stradale. Erano tutti fratellini e cuginetti, l’episodio getta tutti nello sconforto.

Una tragedia immane ha sconvolto la Francia, dopo la scomparsa di ben 5 bambini morti in un incidente stradale. Il botto è avvenuto sulla A7 presso Albon, una località a sud di Lione. Il tutto è accaduto nella serata di lunedì. Oltre alle giovanissime vittime ci sono altre 5 persone che hanno riportato orribili ustioni.

Il bus sul quale stavano viaggiando tutti si è ribaltato e ha preso fuoco. Non ancora chiare le cause. La Prefettura locale conferma che i bimbi morti avevano tutti fra i 3 ed i 14 anni di età. Erano tre maschi e due femmine. Per quanto riguarda i superstiti, le loro bruciature sono state immediatamente trattate dopo un ricovero in ospedale avvenuto a seguito di un trasporto urgente in ambulanza. Tra loro figura un altro bambino di 7 anni. Tutti loro risultano in Terapia Intensiva. La famiglia proveniva da Venissieux, un sobborgo di Lione.

Bambini morti incidente, le vittime della strada in Francia sono migliaia ogni anno

Il bus sul quale viaggiava stava uscendo da una rampa quando si è ribaltato, poco prima delle ore 19:00 di lunedì 20 luglio 2020. Il mezzo pesante è quindi finito in un campo antistante, finendo subito preda delle fiamme. Risulta esserci però anche qualche dettaglio strano. L’autista avrebbe fatto riferimento ad un non meglio precisato problema ai freni, poi ha perso conoscenza. Ogni anno in Francia 3239 persone in media perdono la vita come conseguenza di gravi incidenti stradali. E l’estate è il periodo più critico.