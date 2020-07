Aurora Ramazzotti vittima di body shaming – VIDEO

La figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, vittima di body shaming: le sue parole su quanto accaduto nel corso degli anni.

Dopo la foto ‘coraggio’ in cui si mostrava senza trucco, Aurora Ramazzotti – figlia di Eros e di Michelle Hunziker – è stata oggi ospite di Ogni Mattina con Adriana Volpe e Alessio Viola. Nella trasmissione è tornata a parlare di quello scatto e dei problemi di acne.

Queste le sue parole: “Avrò per sempre dei problemi, sarò sempre un po’ in difficoltà”. Ci tiene in sostanza a precisare che quei piccoli problemi se li porterà ancora a lungo avanti, nel corso degli anni.

In ogni caso, nessuna parola per le sue imperfezioni: “Quando avevo 14 anni, scrivevano che era più bella mia madre di me, che era più in forma mia madre di me. Questa cosa ha segnato tantissimo la mia adolescenza, la mia crescita e il modo in cui io mi rapporto adesso al mio fisico”. In ogni caso, “combatterò sempre per amarmi, il percorso è lungo ma la devi trovare dentro di te”.