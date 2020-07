Atalanta Bologna Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Atalanta e Bologna apre stasera la giornata 35 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca ormai senza alcuna sosta la Serie A TIM: nella partita di ieri sera contro la Lazio, la Juventus vincendo di misura ha ipotecato il suo nono scudetto consecutivo. Otto sono i punti di vantaggio sull’Inter, nove sull’Atalanta, che torna oggi in campo.

Questo pomeriggio alle 19.30 infatti i nerazzurri bergamaschi giocano contro il Bologna una partita che potrebbe temporaneamente riportarli a meno sei dalla Juventus, dopo il doppio pareggio contro bianconeri e Sassuolo.

Atalanta Bologna: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A(canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Tra le due squadre questa sfida è ormai un classico con 116 precedenti: 43 vittorie rossoblu, 32 pareggi e 41 trionfi nerazzurri. Se si considera invece il computo dei precedenti in terra bergamasca, il conteggio dice 31 a 9 per i padroni di casa. Se si considerano i precedenti nel nuovo millennio, l’Atalanta ha vinto otto volte, contro una sola dei felsinei.

Atalanta Bologna, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Gasperini e Mihajlovic stanno ultimando le loro scelte in vista del big match di stasera. Queste le formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.