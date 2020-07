Antonella Mosetti | stacco di gambe sensazionale | FOTO

Provocante e più che sensuale, Antonella Mosetti si diverte a stuzzicare i suoi followers su Instagram. Le immagini che regala sono davvero esagerate.

Sono finite, per adesso, le vacanze di Antonella Mosetti. La bellissima showgirl è stata in visita in diverse località di mare al Sud, godendosi il sole e l’estate al massimo della spensieratezza. Sono tante le fotografie che lei ha concesso ai suoi numerosi followers su Instagram, quasi tutte in costume da bagno. E la Mosetti si mostra in pose sensuali, nelle quali fa sfoggio di tutta l’avvenenza che da sempre la contraddistingue. Bella come non mai.

Visualizza questo post su Instagram 🌙 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖤❤️💜💙💚💛🤎🤍🧡 (@antonellamosetti) in data: 21 Lug 2020 alle ore 1:18 PDT

Ma ora si torna a casa. Poco male, perché il tasso di seduzione e la femminilità con le quali lei stende i suoi fans non calano affatto, anzi. Sempre su Instagram, Antonella fa vedere una combo che ha del sensazionale, con una gonna cortissima che in un niente potrebbe sollevarsi ed un top nero, alquanto succinto. Un abbigliamento al quale lei unisce anche delle scarpe aperte con tacco vertiginoso e delle espressioni da malandrina.

Antonella Mosetti, scatti iper bollenti

Visualizza questo post su Instagram Esageratamente 😈 Pic @giuliopangi ❤️ Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖤❤️💜💙💚💛🤎🤍🧡 (@antonellamosetti) in data: 21 Lug 2020 alle ore 2:14 PDT

Nella foto in cui la Mosetti si fa vedere seduta, ritratta frontalmente ed a gambe non unite poi si raggiunge l’apice. Lei suscita intensi bollori ed innalza la temperatura di questa estate già bollente. E gli ammiratori perdono del tutto la testa per lei. Che a 44 anni, sembra avere ancor il fisico di una 20enne.

