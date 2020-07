Aggressione con machete in un pub: tre persone in ospedale, due gravi

A seguito di una feroce aggressione con machete in un pub di Londra, tre persone sono state ricoverate in ospedale, due di loro sono gravi.

Scioccante aggressione ieri sera in uno dei pub di Abbey Wood, zona sud-est di Londra. Un gruppo di uomini armati di machete si è indirizzato verso un gruppetto di ragazzi che stava consumando una birra al tavolo e li ha colpiti diverse volte. Dopo l’aggressione con arma bianca, il gruppo armato ha fatto perdere le sue tracce, mentre i tre giovani aggrediti sono rimasti sanguinanti per terra.

I presenti hanno immediatamente chiamato il pronto soccorso e chiesto l’intervento delle ambulanze. Sulla scena dell’aggressione sono giunte tre vetture di soccorso con a bordo dei paramedici specializzate ed una autoambulanza con a bordo un medico. I tre giovani sono stati medicati sul posto e successivamente caricati in ambulanza. Due di loro sono stati ricoverati in terapia intensiva, mentre il terzo in un normale reparto ospedaliero. Nessuno di loro, tuttavia, sarebbe a rischio vita: le ferite inflitte con il machete, infatti, non hanno lesionato organi vitali.

Aggressione con Machete, la polizia cerca i colpevoli

Mentre i paramedici si occupavano di curare e portare in ospedale le vittime dell’aggressione, tutti ragazzi sui 20 anni, la polizia si è occupata di interrogare i presenti allo scopo di trarre informazioni utili per catturare gli aggressori. Conclusi gli interrogatori gli agenti di Scotland Yard hanno sequestrato la struttura per permettere alla scientifica di esaminare il pub in cerca di indizi che conducano ai colpevoli. Al momento non è stato diramato alcun mandato di cattura, né è stato individuato uno dei colpevoli. La stessa polizia, infatti, ha diramato un appello nel quale chiede informazioni sull’accaduto.