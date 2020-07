Accordo UE su Recovery Fund: “Giornata storica” – VIDEO

“Giornata storica” per l’Europa, così i grandi leader UE hanno definito l’accordo su Recovery Fund e Bilancio Ue 2021-2027 di oggi.

Nella notte, i leader europei hanno raggiunto un accordo su Recovery Fund e Bilancio Ue 2021-2027. La trattativa è durata quattro giorni pieni e intensi e ha avuto anche dei momenti davvero difficili, con scambi di accuse e veti incrociati.

209 miliardi dell’intera somma saranno per il nostro Paese. Giuseppe Conte esulta per l’accordo, che non solo ha rispettato le attese. Ha avuto anche un ammontare superiore rispetto a quanto inizialmente previsto dalla Commissione a maggio.

Anche il tema più controverso, ovvero il rispetto della condizionalità sullo stato di diritto, è stato risolto senza troppi patemi e addirittura per acclamazione. Così i leader dei grandi Paesi europei hanno potuto parlare di “giornata storica”, a partire dal presidente francese Macron e da Angela Merkel, passando per il commissario Paolo Gentiloni che ha definito quella di stanotte “la più importante decisione economica dall’introduzione dell’euro”.