Vaccino Coronavirus, buone notizie da Oxford – VIDEO

Buone notizie da Oxford: a quanto pare, un vaccino contro il Coronavirus sembra sicuro e innesca una risposta immunitaria, i risultati dei test.

Un vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford sembra sicuro e innesca una risposta immunitaria. Lo rivelano i test condotti su 1.077 persone. Questi hanno mostrato produzione di anticorpi e cellule T in grado di combattere il virus.

I risultati sono estremamente promettenti, ma è ancora troppo presto per sapere se questo è sufficiente per offrire protezione. Nel frattempo, il Regno Unito ha già ordinato 100 milioni di dosi del vaccino in questione, ridenominato ChAdOx1 nCoV-19.

Questo vaccino è stato sviluppato a una velocità senza precedenti. È costituito da un virus geneticamente modificato che provoca il raffreddore comune negli scimpanzé. Il prof. Andrew Pollard, del gruppo di ricerca di Oxford, ha dichiarato alla BBC: “Siamo davvero contenti dei risultati pubblicati oggi visto che vediamo sia anticorpi neutralizzanti che cellule T. Sono estremamente promettenti”. L’assunzione del vaccino non ha comportato effetti collaterali pericolosi, tuttavia, il 70% delle persone sottoposte allo studio ha sviluppato febbre o mal di testa. Per combatterla è bastato assumere paracetamolo. Ci sarà ancora molto lavoro da fare, ma è possibile che un vaccino contro il Coronavirus si dimostri efficace entro la fine dell’anno. Ciò non significa che verrà commercializzato in massa. Anche altrove, i test sui vaccini stanno avendo risultati promettenti. Al vaccino di Oxford collabora anche un’azienda di Pomezia.