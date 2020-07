Test psicologico, scopri il tuo bisogno più grande osservando un’immagine

Questo test psicologico punta a svelare la tua necessità più impellente: ciò che vedi nell’immagine, infatti, mostra ciò di cui hai maggiore bisogno.

Tra i tanti test proposti in queste settimane, la maggior parte puntava a descrivere una parte della vostra personalità. I risultati della prova visiva, infatti, sono delle descrizioni sommarie della persona che l’ha affrontata. In questo caso, invece, ciò che si vede a primo acchito dovrebbe mostrare ciò che più vi necessita nel momento in cui lo state affrontando.

Leggi anche ->Test visivo, barca o lune piene: cosa vedi prima nell’immagine?

Come nel caso dei test sulla personalità, anche in questo il risultato ottenuto non deve essere preso come una verità scientifica. La finalità della prova, infatti, è puramente ludica e dunque affrontarla consiste nel mettersi in gioco e vedere se il risultato combacia con quella che è effettivamente la vostra necessità.

Leggi anche ->Test psicologico: alberi o labbra? Ciò che vedi svela la tua personalità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test visivo: qual è il tuo principale bisogno al momento?

Nell’osservare l’immagine potreste vedere come prima cosa tre differenti figure. Le figure dovrebbero cambiare in base a quello che al momento è il vostro principale bisogno. Cimentatevi dunque nella risposta alla domanda ‘Cosa vedi per primo?‘ e leggete qua sotto cosa significa.

Alberi

Se ciò che avete visto sono due alberi i cui rami s’intrecciano, significa che la vostra principale preoccupazione è di natura economica. Vorreste avere una maggiore stabilità e le tante cose da pagare vi fanno stare in pensiero. Sebbene tutto il resto sembra andare per il verso giusto, infatti, le preoccupazioni economiche vi causano un forte stress.

Neuroni

Se avete visto due neuroni significa che state attraversando un periodo complicato dal punto di vista emotivo. Qualunque sia la vostra disavventura personale avete bisogno di una vacanza o di intraprendere un’attività che vi permetta di staccare la testa dal problema che vi affligge, dandovi positività.

Donna

Se per prima cosa avete notato l’immagine di una donna, significa che state vivendo una delusione affettiva. Sentite carenza d’affetto che possono derivare da una relazione finita male o da un rapporto non esattamente idilliaco con i familiari. La vostra situazione potrebbe essere risolta con il dialogo.