Ancora una volta apprendiamo di un episodio di grande inciviltà e maleducazione, anche in questo caso con protagonista un troglodita senza mascherina.

Era salito senza mascherina sull’autobus, cosa assolutamente vietata dal momento che il virus è ancora in circolazione e l’epidemia non è affatto sparita. Per questo motivo il conducente aveva detto a quel ragazzo non ancora maggiorenne di indossarne una, allo scopo di tutelare la salute sua e degli altri passeggeri. Ma tutto ciò ha portato ancora una volta al manifestarsi dell’ennesima vicenda in cui una persona ha dato il peggio di sé. Il giovane, identificato in un 17enne, dovrebbe avere sviluppato già da tempo il giusto indice di maturità, senso civico e rispetto per la collettività, oltre che per sé stesso. Ma il condizionale è d’obbligo, a giudicare dalla reazione dell’adolescente. Quest’ultimo infatti ha inveito contro l’autista e, non contento, ha anche provato ad aggredirlo fisicamente, colpendo a calci la parete divisoria trasparente. Il fatto è accaduto ad Ivrea, in provincia di Torino. Subito individuato, il 17enne ha ricevuto una denuncia ai carabinieri ed al tribunale dei minori. Al giovane irrispettoso delle regole si è giunti analizzando le riprese effettuate dalla telecamera di sicurezza installata sull’autobus ed alla testimonianza fornita alle forze dell’ordine dal conducente. Nei suoi confronti è giunta una citazione per violenza a pubblico ufficiale. Un episodio alquanto simile era avvenuto sempre ad Ivrea pochi giorni fa, con un 20enne ed un 22enne che avevano aggredito un altro autista di autobus ed un passeggero intervenuto in sua difesa.

