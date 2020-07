Rey Mysterio fa scoppiare il suo occhio, l’avversario Seth Rollins vomita in diretta. Anche i grandi appassionati di wrestling saranno rimasti incredibilmente stupiti da quanto accaduto durante l’incontro tra i due.





Il wrestler era stato ferito all’occhio proprio dal suo avversario. Per questo ha deciso di avere da lui una rivincita. Ma la situazione è precipitata arrivando ad uno scontro sul ring tra i due con una conclusione che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Rey Mysterio perde l’occhio durante l’incontro sul ring, l’avversario Seth Rollins vomita in diretta

Anche i più grandi appassionati di wrestling saranno rimasti sorpresi da quanto avvenuto tra Rey Mysterio e Seth Rollins sul ring. In molti si aspettavano la rivincita del wrestler messicano, dal momento che il secondo lo aveva ferito precedentemente all’occhio, ma di certo quanto avvenuto ha lasciato tutti gli spettatori dell’incontro davvero senza parole.

Durante lo scontro non si è di certo andati per le vie più leggere, non è mancato infatti l’utilizzo di oggetti contundenti come cacciaviti e altri attrezzi simili. Mysterio si è ritrovato sul finale dell’incontro sovrastato dal proprio avversario che gli ha spinto il volto contro uno spigolo dei gradoni di metallo su cui era riversato. Ed è qui che il wrestler, dopo l’impatto, si è ritrovato il bulbo tra le mani. Al cospetto di quanto stava accadendo, Rollins non è riuscito a trattenersi dal vomitare. Questa volta lo scontro tra i due ha assunto dei caratteri grotteschi forse anche più del solito, saranno rimasti felicemente impressionati gli appassionati del genere.