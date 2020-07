René Ferretti: il personaggio di Pannofino, realtà o finzione

Chi è il personaggio di René Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino nella serie di successo ‘Boris’: realtà o finzione, a chi si ispira.

Sicuramente Boris è una delle serie televisive più amate dal pubblico italiano più giovane: trasmessa per la prima volta nel 2007, ancora oggi ha un incredibile fascino. Basti pensare che il suo ‘ritorno’ su Netflix è stato salutato da vecchi e nuovi fan, i quali si può dire che ormai parlino come i protagonisti della serie.

Uno dei più amati è sicuramente René Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino. Il regista della serie ‘Gli occhi del cuore’, infatti, ha saputo davvero catalizzare l’attenzione sul suo personaggio e diverse battute sono diventate dei cult. Il suo ‘Dai dai dai’ ripetuto come un mantra rientra oggi nella quotidianità.

Curiosità sul personaggio di René Ferretti

Ma il personaggio di René Ferretti, che è puramente di finzione, si ispira a un personaggio reale? Probabilmente no, ma nello stesso tempo, con la sua ironia, porta all’estremo vizi e virtù dei registi di fiction – e non solo – del nostro Paese. In modo netto, dal suo personaggio emerge la necessità di arrivare a un compromesso per non cadere nel dimenticatoio, anche a costo di risultare ridicolo. Misogino e talvolta qualunquista, l’obiettivo del regista è esclusivamente quello di portare a casa le scene.

Personaggio stereotipato, il René Ferretti di Boris prova a ribellarsi allo stato delle cose, ma non troppo, gira una fiction televisiva della quale non conosce la trama e ha una grandissima passione per i pesciolini rossi, a cui dà il nome di tennisti famosi. Il suo preferito è ovviamente Boris, il pesciolino rosso che dà il nome alla serie e che si ispira al leggendario Boris Becker. Pannofino, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha detto la sua sul successo ancora oggi della serie: “Raccontava cose vere e non diverse da quelle di oggi. E certe dinamiche e gerarchie sono esperienze comuni in cui tutti possono riconoscersi”.