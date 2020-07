Durante una tranquilla domenica al parco una estranea cerca di mettere in atto il rapimento di un bambino. Succede davanti agli occhi di tante persone.

Una donna tenta di rapire un bambino di soli 2 anni all’interno di un parco pubblico. La vicenda arriva dall’Inghilterra e la cosa non è andata a buon fine, per fortuna, grazie alle urla della madre del piccolo. Quest’ultima ha visto una sconosciuta cercare di portare via il suo figlioletto in pieno giorno.

Il fatto è accaduto a Liverpool e su questa vicenda indaga ora la polizia locale. L’orario in cui il tutto si è verificato coincide con le 14:20 locali, le 15:20 italiane di domenica 19 luglio 2020. La sconosciuta ha cercato di portare via il bambino trascinandolo per un polso. A quell’ora il parco era molto frequentato anche a causa del beltempo. L’aspirante rapitrice ha cercato di approfittare della folla per provare a sparire con il bambino. Per fortuna la mamma del piccino si è accorta di quanto stava accadendo ed è riuscita a sventare tutto quanto. La malintenzionata è sparita senza lasciare traccia, ma diversi testimoni hanno fornito una accurata descrizione della stessa. Ed ora tutta la zona è battuta palmo a palmo dalle forze dell’ordine.

Rapimento bambino, la descrizione della estranea

La polizia ha anche diffuso un comunicato in proposito, chiedendo aiuto a chiunque abbia informazioni utili sulla malintenzionata. Sembra che si tratti di una donna dalla apparente età di 50 anni, di carnagione olivastra, corporatura media, capelli scuri raccolti in una coda di cavallo e dalla altezza di poco più di un metro e mezzo. Aveva indosso una felpa con cappuccio a maniche lunghe di colore rosa chiaro, pantaloni da tuta sportiva grigi e scarpe da ginnastica. In diversi l’hanno anche descritta come trasandata e zoppicante. La polizia si sta servendo anche delle immagini di sicurezza estrapolate dalle telecamere installate nell’area.

