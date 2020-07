Laura Cremaschi, sfogo in volto: “Mi vergognavo di tutto”

Dopo tanti anni Laura Cremaschi è voluta tornare su un episodio particolare della sua vita risalente al 2015: i vari scatti pubblicati su Instagram

Rivelazioni davvero importanti per quanto riguarda la regina di Avanti un altro, Laura Cremaschi, che ha svelato i vari problemi risalenti al 2015. A causa di uno sfogo al volto, si vergognava di uscire di casa come ha svelato sul suo profilo Instagram pubblicando anche alcuni scatti di quel tempo dove non poteva neanche lavorare. Tanti i giudizi negativi che ha dovuto ascoltare e che non la facevano vivere in maniera serena: “Oggi ho il coraggio e la forza di poterlo fare, magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema…”.

Laura Cremaschi, sfogo in volto: “Mi vergognavo”

Così la stessa bella influencer ha aggiunto dichiarazioni davvero importanti come da monito verso gli altri: “State attenti a giudicare davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone”. Così la regina di Avanti e Altro si è smascherata mettendosi a nudo dopo tanti anni e mostrando una parte di lei che soltanto in pochi conoscevano sul serio. Una lezione di vita davvero da applausi.