Juventus Lazio Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Juventus e Lazio chiude stasera la giornata 34 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si conclude oggi la 34esima giornata della Serie A TIM, con il big match tra Juventus e Lazio. Questi sono rispettivamente la prima e la quarta in graduatoria, dopo essere state a lungo le principali contendenti di questo campionato di calcio.

I padroni di casa vincendo ipotecherebbero il nono scudetto consecutivo, migliorando dunque il loro record, ma di fronte si trovano la squadra che in questi anni ha dato loro non pochi dispiaceri.

Juventus Lazio: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera all’Allianz Arena di Torino viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A e su Sky Sport Uno al canale 251. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Queste le statistiche di questa sfida in casa della Juventus: 48 vittorie casalinghe, 18 pareggi e 10 successi laziali. In campionato l’ultimo successo laziale è un due a uno nel 2017 con doppietta firmata da Immobile. Ma la Lazio ha vinto anche nelle ultime due partite ufficiali, ovvero all’andata e in Supercoppa Italiana.

Juventus Lazio, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Sarri e Inzaghi stanno ultimando le loro scelte in vista del big match di stasera. Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.