Infarto improvviso a 52 anni, Alessandra è morta in ospedale

Infarto improvviso a soli 52 anni, Alessandra muore in ospedale in provincia di Treviso. Lascia il marito Luca e i due figli Enrico e Matteo.

Una tragedia ha sconvolto la notte di Zero Branco, in provincia di Treviso. Un infarto improvviso ha sorpreso Alessandra Casagrande, mamma di 52 anni, togliendole la vita nonostante la corsa in ospedale. Alessandra era moglie del titolare della famosa azienda “Favaro 1” che, con sede nel veneziano, è un’eccellenza nel settore delle pavimentazioni. Oltre al marito Luca, Alessandra lascia due figli maschi: Enrico e Matteo.

Addio ad Alessandra Casagrande, morta a 52 anni dopo un infarto

Alessandra Casagrande si è sentita male nelle ultime ore di venerdì scorso, quando stava trascorrendo una serata tranquilla in compagnia della famiglia. Nonostante la corsa in ospedale e il tempestivo ricovero, i medici ne hanno dichiarato la morte celebrale poche ore dopo. Amici e familiari della donna raccontano la sua passione per lo sport e la corsa; da anni si occupava di gestire il marketing e la comunicazione dell’azienda di famiglia.

