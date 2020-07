Harry Styles, assalto delle fan italiane: “Chiediamo scusa” – VIDEO

Nel Belpaese arriva per le vacanze l’ex membro dei One Direction, Harry Styles, assalto delle fan italiane, poi il dietrofront: “Chiediamo scusa”.

Come ormai noto da un bel po’ di tempo, il cantautore Harry Styles ha comprato casa in provincia di Viterbo, a Civita di Bagnoregio, il suggestivo borgo di origine etrusca. Il mediatore nella compravendita sarebbe stato il suo amico Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci.

L’ex cantante dei One Direction, peraltro, ama molto l’Italia e ci sta passando le vacanze estive, andando a fare visita anche all’amico Massimo Bottura. Quello che non aveva calcolato è che la sua visita italiana non sarebbe passata inosservata. Così alcune fan hanno pubblicato su Twitter alcuni selfie sotto la sua residenza nel borgo laziale.

Così, l’artista ha dovuto intervenire in maniera brusca e chiedere il rispetto per la sua privacy. In poco tempo, l’hashtag #SorryHarry è diventato trend topic su Twitter. In molte hanno scritto messaggi di scuse: “Mi dispiace che la gente non capisca che dietro ad un personaggio famoso c’è prima di tutto una persona che vuole la sua privacy” – scrive una fan – “Mi dispiace che le persone non lo concepiscono. Scusa Harry”.