Abitudini gatto comportamento: un felino ha preso l’usanza del tutto inspiegabile di fare ritorno a casa con questi oggetti. La sua padrona non sa il perché.

In relazione al gatto ed al comportamento di questo diffusissimo animale domestico, sono tante le curiosità ed i consigli che chi ha la fortuna di avere un felino come amico domestico può apprendere. Certo però che è decisamente strambo e curioso quello che accade a Sally Bell.

Lei è una donna di nazionalità inglese che vive a Bristol, quasi al confine con il Galles. Il suo quattrozampe Avery, oltre a farle sempre le fusa ha preso anche una abitudine bizzarra da un pò di tempo a questa parte. Infatti, da fine giugno all’incirca, questo gatto sta mostrando un comportamento insolito. La stranezza proviene dal fatto che l’animale, ogni qualvolta torna a casa, lo fa portando con sé degli occhialini da nuoto. Di quelli che tipicamente vengono usati in piscina. Avery reca con sé occhialini di tutte le forme ed i colori. E Sally non sa affatto da dove li prenda e come avvenga tutto questo. La notizia ha suscitato grande interesse e divertimento nella stampa locale, che si è interessata alla vicenda.

Gatto comportamento, da dove arrivano quegli occhialini? “Non ci sono piscine qui”

E ben presto questo bel micio è diventato famoso anche a livello internazionale. La cosa non avviene tutti i giorni, ma comunque i precedenti di Avery sono già alquanto numerosi, dal momento che in 8 occasioni è rincasato con altrettanti occhiali. La sua proprietaria ha anche detto che non c’è nessuna piscina pubblica nelle vicinanze del suo domicilio. Fatto sta che lei si sta dando da fare sui social per cercare persone che abbiano eventualmente smarrito gli oggetti che il suo bel gattone le porta di frequente a casa. Curiosità: in tutti i casi si tratta di accessori per bambini. Un pò come farebbe una gazza ladra con degli oggetti luccicanti, anche Avery sembra avere sviluppato una attrazione per un determinato tipo di cose. Ed il mistero continua.

