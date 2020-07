Elodie, lo sfogo sulle proprie debolezze: “I miei problemi”

Una lunga confessione sul suo profilo Instagram per la cantante Elodie, protagonista con due tormentoni estivi: ecco i problemi che ha svelato ai fans

Nuove rivelazioni per quanto riguarda la cantante Elodie, che si è confessata ancora una volta sul suo profilo Instagram parlando dei suoi problemi. Così la protagonista di Guaranà e Ciclone ha svelato: “Mi sto stressando molto. Devo fare mille cose, non credo di farcela ma ce la farò. Ultimamente sono troppo nervosa: mi arrabbio sempre e devo trovare una soluzione, devo trovare il modo per rilassarmi, per capire come non reagire con rabbia alle cose”.

Un rapporto diretto con i propri fans rivelando ogni dettaglio della sua vita privata: “È il mio più grande difetto, è la cosa che mi fa più soffrire. Lo sto dicendo, lo dico ad alta voce perché così lo rendo reale. E quindi devo risolverlo, per forza.

Elodie, quanti impegni in estate

Attualmente la stessa cantante è impegnata nel suo This is Summer, tour estivo prima di quello ufficiale chiamato This is Elodie.