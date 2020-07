Elettra Lamborghini dimagrita e irriconoscibile: “Non me ne frega un ca..”

È di nuovo al centro dell’attenzione la bella Elettra Lamborghini. Questa volta la donna risponde per le rime alle critiche inerenti alla sua forma fisica.

È ancora bufera mediatica per la cantante di Pem Pem. L’argomento principale sarebbe l’evidente dimagrimento della ragazza. Quest’ultima non si è però lasciata abbattere, ed ha reagito come solo lei saprebbe fare. Scopriamo insieme le dichiarazioni di Elettra Lamborghini.

Leggi anche->Elettra Lamborghini | lato A bombastico in bella mostra | FOTO

La cantante ha dichiarato pubblicamente che la sua perdita di peso sia stata assolutamente involontaria. Nonostante questo sono molti i commenti degli utenti i quali ritengono che il dimagrimento sia stato eccessivo. Come avrà risposto dunque alle critiche?

Leggi anche->Elettra Lamborghini, avete mai visto le sorelle? Chi sono, foto, curiosità

Come sempre, senza peli sulla lingua e carica di spontaneità, Elettra ha fatto sentire la sua voce sul social più in voga del momento. Tramite una storia su Instagram la Lamborghini ha puntato i piedi contro il body shaming, passando indenne un’altra volta attraverso le critiche. La ragazza ha dunque fatto valere i propri principi, lanciando ai suoi follower un importante messaggio di accettazione di sé stessi.

Leggi anche->Elettra Lamborghini, l’annuncio: “Mi devo operare, non lo sa nessuno”

“Sapete perché non me ne frega più un ca*** di niente?” ha scritto l’ereditiera si Instagram, mostrandosi pubblicamente senza peli sulla lingua. Il suo è uno sfogo contro al body shaming, di cui la è stata spesso vittima. Prima criticata per il suo peso e adesso, dopo il dimagrimento, per la sua magrezza, Elettra è sbottata, mettendo a tacere tutte le voci con la sua naturalezza e spontaneità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elettra Lamborghini risponde alle critiche sui social: “Ma chi **** sei tu”

“Prima (assolutamente pesoforma) mi davano della grassa… ora (sempre pesoforma) ma con qualche chilo in meno (assolutamente non voluto) mi dicono che sono troppo magra…” scrive la Lamborghini sulle proprie storie Instagram. Poi continua: “scusa bicc ma chi **** sei tu”. Un applauso dunque ad Elettra, che sa sempre come rimanere fiera di sé stessa nonostante le critiche!