Eleonora Daniele, la morte del fratello: il racconto emozionante

Parole davvero emozionanti quelle di Eleonora Daniele durante un’intervista ai microfoni de “Il Giornale”: il racconto sulla scomparsa del fratello

Un racconto davvero emozionante per la conduttrice Eleonora Daniele, che sarà protagonista da settembre con la nuova edizione di Storie Italiane. Ai microfoni de “Il Giornale” è tornata a parlare della scomparsa del fratello maggiore venuto a mancare per arresto cardiaco nel 2015: “Era come un figlio”. Poi ha aggiunto: “Era autistico ed ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia”. Successivamente è scattato qualcosa in lei: “Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto”. Un periodo davvero negativo che ha dovuto affrontare mettendosi a nudo dopo il 2015, quando è avvenuta la morte del fratello maggiore.

Leggi anche–> Prime immagini della figlia: messaggio commovente

LEGGI ANCHE –> In lacrime, la commozione in diretta per i suoi genitori



Eleonora Daniele, la morte del fratello

Suo fratello di nome Luigi era più grande di lei di ben sei anni ed è venuto a mancare mentre si trovava in istituto con il ragazzo affetto da autismo. La sua scomparsa è stata, per certi versi, davvero importante per il prosieguo della sua carriera e della sua vita in generale.